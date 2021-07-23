Лавров: Американцы и европейцы развернули геополитическую борьбу за Молдову (ВИДЕО)

Лавров: Американцы и европейцы развернули геополитическую борьбу за Молдову (ВИДЕО)

Представители данных стран открыто вмешивались в ходе предвыборной кампании во внутренние дела суверенного государства, отметил глава МИД Российской Федерации. 

Запад пытается сформировать вокруг России пояс нестабильности и намерен использовать для этого в том числе Молдову, подчеркнул он.

– Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор “либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией”, хотят осваивать самым разным образом, и военным, и экономическим, территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном, да ещё извлекать какую-то выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран, – сказал Сергей Лавров. 

Он подчеркнул, что Россия готова обеспечивать свои интересы как на постсоветском пространстве, так и в других регионах мира.

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