Лауреат из Молдовы

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Жанна Стрэтилэ – о русском языке, конкурсах и проблемах образования

Наталья Устюгова, info@aif.md

Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителя (World Teachers’ Day). Это профессиональный праздник всех работников сферы образования, которая в нашей стране находится не в самом лучшем состоянии.

Вместе с тем у нас много педагогов, верно служащих любимому делу. Среди них – учитель русского языка и литературы столичного лицея имени Титу Майореску лауреат XII Международного Пушкинского конкурса Жанна Стрэтилэ.

ДОСЬЕ

Жанна Стрэтилэ (Гудумак) родилась в с. Малиновское Рышканского района. В 1998 году окончила филологический факультет Государственного университета Молдовы. Дидактический стаж – 22 года. Член жюри районных конкурсов, олимпиад. С сентября 2022 года – учитель русского языка и литературы в теоретическом лицее имени Титу Майореску в Кишинёве. Победитель Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ», лауреат XII Международного Пушкинского конкурса.

Дитя СССР

– Жанна, вы стали лауреатом XII Международного Пушкинского конкурса. Как это было?

– Это ежегодный конкурс, который стартует в дни гибели Пушкина. Объявляется тема эссе, а результаты озвучиваются 6 июня – в день рождения поэта. И мне было приятно, когда я, единственная из Молдовы, нашла своё имя в списке лауреатов.

– Так всё сложно?

– Напротив, просто. Я знала об этом конкурсе и раньше. Учителя из Молдовы в нём участвовали, но, к сожалению, сейчас наша активность приутихла. Последний победитель из Молдовы был в 2018 году.

– Почему вы раньше не участвовали?

– Наверное, не хватало веры в себя. Мотиватором стал предыдущий конкурс – «Школа без границ», в котором я тоже оказалась призёром. На самом деле важно и то, какую тему предлагают. В 2019 году была заявлена тема, связанная с блогерством, но мне она не пришлась по душе и не вызвала интереса. В прошлом году я, увы, пропустила великолепную тему Великой Отечественной войны. А вот тема этого сезона – «От языка Союза – к языку мира. Зачем сегодня учат русский?» – покорила меня. Я, дитя Советского Союза, с ностальгией вспоминаю своё пионерское детство, поэтому душа с удовольствием откликнулась, а рука сама собой задвигалась по бумаге. Так и получилось моё эссе.

Главный итог – общение

– Лауреаты Пушкинского конкурса в начале сентября собрались в Москве…

– Это было великолепно! Спасибо организаторам конкурса за незабываемые впечатления. Всё было продумано до мелочей. Мы жили в гостинице «Националь», из окон которой видна Красная площадь. Увидели образцовую московскую школу, сходили на мюзикл, посетили Дом-музей Пушкина, погуляли по центру города.

– Каков был состав лауреатов?

– Нас было 50 человек из 23 стран мира. Кстати, из Узбекистана приехали 10 человек. Нас заинтересовало, почему так много. Дело в том, что в Узбекистане очень престижно быть учителем русского языка и литературы, русистам положена 50% надбавка к зарплате, в стране открываются русские школы. Подобная тенденция наблюдается и в Таджикистане, и в Казахстане. Как ни странно, интерес к русскому языку в азиатских странах гораздо выше, чем у нас, где веками формировалось моноэтническое государство.

– Вы поддерживаете связь с лауреатами Пушкинского конкурса?

– Мы создали группу в социальных сетях, высылаем в чат видео уроков, рассказываем о различных методиках преподавания и просто поддерживаем друг друга. Например, сегодня мой коллега предложил нам работать онлайн с украинцами, желающими изучать русский язык. Это же здорово! Настоящая школа без границ. Я думаю, что главный итог творческих состязаний – наше дружеское общение и бесценный обмен опытом.

Мы постоянно переживаем, что русский язык будет подвергаться репрессиям, поэтому филологи-русисты находятся в хроническом стрессе. Но если наш предмет начнут ценить в Молдове, я, конечно же, и далее с гордостью буду преподавать его на родине.

Объединяющее начало

– Каким был вышеупомянутый конкурс «Школа без границ»?

– Он состоял из двух этапов. У меня был готовый проект, и я его отправила без всякого оптимизма. Но он выстрелил! Я с лёгкостью преодолела первый тур, организованный дистанционно. Второй тур проходил в Москве, нас было 12 человек. В финал вышло четверо, я осталась победителем первого этапа. Зато увидела предновогоднюю столицу России, этот сказочный город, и получила такой заряд вдохновения, который поддерживает меня до сих пор. Я влюбилась в Москву и пообещала себе вернуться туда. Так и случилось. Мы все мыслим по-разному, но когда ощущаем, что у нас есть объединяющее начало (в данном случае это русский язык), а также перспектива нового уровня преподавания, то это вдохновляет.

– Как я понимаю, вы нацелены на участие в последующих конкурсах и на победы.

– Конечно. Но я хотела бы призвать и своих коллег к участию в международных проектах, потому что это престиж не только учебных заведений, но и страны. Сейчас мне больше хочется выступать в конкурсе наставником и сопровождать моих победителей-учеников в увлекательных путешествиях. Творческий педагог способен заявить о себе не только в рамках города, страны, но и на международном уровне. Когда учитель творчески не растёт, теряет интерес к своему делу, тогда и наступает пресловутое профессиональное выгорание.

Не напрасный труд

– В период пандемии вы входили в число педагогов, которые создавали онлайн-уроки. Было сложно?

– Когда мне предложили участвовать в проекте Educaţie online, я отнеслась к этому несколько скептически. Не совсем было понятно, что и как надо делать. Но потом проект меня увлёк. В итоге получилось 25 видеоуроков для 8–9-х классов. Затем мы приступили ко второй части – созданию интерактивных заданий. Я составила 40 комплектов.

– Будут ли и далее востребованы эти уроки?

– Если ученик не понял тему или пропустил занятие, он может найти в нашей цифровой библиотеке любой урок, входящий в программу. Интерактивные задания, выполненные в игровой форме, всегда будут актуальны. Эти уроки могут служить также помощью учителям. Так что в любом случае наш труд был не напрасен.

По стопам родителей

– Почему вы выбрали эту профессию?

– Всё начинается с семьи. Мой отец преподавал в школе молдавский язык, мама была учителем русского языка и литературы. У нас в доме была огромная библиотека, а на стенах висели фотографии не членов семьи, а портреты русских писателей и поэтов. Под их взглядами я просыпалась и засыпала. Наверное, эта атмосфера и предопределила мой выбор.

– Все выпускники вузов стремятся закрепиться в столице. Вы же вернулись в родное село…

– У меня тоже было желание остаться в столице, но в то время Кишинёв не испытывал дефицита педагогических кадров, это уже потом начался их отток. В прошлом году мы всей семьёй переехали в столицу, сняли жильё. К переезду нас подтолкнула совокупность личных обстоятельств. Кроме того, здесь предложили работу, а гимназия в моём родном селе уже несколько лет находится под угрозой закрытия.

– Насколько сложно было адаптироваться к городскому лицею после сельской гимназии?

– Было сложно психологически, потому что во мне некогда зародился стереотип, что в городе всё сложнее. Но здесь те же задачи и проблемы. Я всегда хотела работать с такими произведениями, как «Война и мир», «Преступление и наказание», которые изучаются в старших классах, в этом плане моя мечта сбылась. Коллектив меня хорошо принял. В лицее есть хорошая традиция выезжать на совместные экскурсии, где мы лучше узнаём друг друга. Это очень сближает. Так что пока всё складывается хорошо.

– Хотелось бы что-то изменить в системе образования?

– Я бы хотела, чтобы образование стало приоритетом в государстве. У многих ребят нет тяги к учёбе, и это уже становится нормой. Мне кажется, что немного перегружена учебная программа, это касается не только моего предмета. Считаю, что русскому языку нужно уделять больше внимания, всё-таки это язык международного уровня.

– Никогда не хотелось уехать в Россию, где русская литература в чести?

– Молдова – моя колыбель, а Россия – моя душа! Я это остро осознала, когда в прошлом году впервые побывала в Москве. Мне бы хотелось преподавать русский язык в стране, где он является государственным, где к нему относятся с уважением. У нас же всё шатко, гимназии с русским языком обучения постоянно под угрозой закрытия, а в молдавских учебных заведениях дисциплина выведена в рамки факультатива. Мы постоянно переживаем, что русский язык будет подвергаться репрессиям, поэтому филологи-русисты находятся в хроническом стрессе. Но если наш предмет начнут ценить в Молдове, я, конечно же, и далее буду с гордостью преподавать его на родине.