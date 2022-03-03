Латвия разрешила транзит молдавских автобусов без разрешительных документов

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Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) сообщило, что в результате переговоров с Министерством транспорта Латвийской Республики было получено разрешение на транзит через территорию Латвии лиц без разрешительных документов с целью возвращения в Республику Молдова.

– Власти страны продолжают переговоры с компетентными органами Румынии, Польши и Литвы, чтобы получить согласие на осуществление автомобильных перевозок лиц, следующих транзитом, без разрешительных документов, — уточнили в ANTA, пишет moldpres.md.

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