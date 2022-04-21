Лайфхаки от Спыну: вице-премьер объяснил гражданам, как экономить электричество

Лайфхаки от Спыну: вице-премьер объяснил гражданам, как экономить электричество

Не сумев добиться более низких цен на энергоресурсы, правительство решило дать гражданам советы, как экономить электроэнергию. Так, Андрей Спыну призывает население купить светодиодные лампы, использовать датчики движения, выбирать современную технику с маркировкой А+++, а также “выключать свет, выходя из комнаты”. 

В числе советов также установка термостата и теплоизоляция жилища.

– Маленькими шагами сделаем большую экономию! – верит Спыну. 

Напомним, что накануне вице-премьер допустил, что тарифы на газ и свет вырастут, но назвал это ценой нашей энергетической свободы и независимости, которую все граждане должны заплатить.

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