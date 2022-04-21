Лайфхаки от Спыну: вице-премьер объяснил гражданам, как экономить электричество

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Не сумев добиться более низких цен на энергоресурсы, правительство решило дать гражданам советы, как экономить электроэнергию. Так, Андрей Спыну призывает население купить светодиодные лампы, использовать датчики движения, выбирать современную технику с маркировкой А+++, а также “выключать свет, выходя из комнаты”.

В числе советов также установка термостата и теплоизоляция жилища.

– Маленькими шагами сделаем большую экономию! – верит Спыну.

Напомним, что накануне вице-премьер допустил, что тарифы на газ и свет вырастут, но назвал это ценой нашей энергетической свободы и независимости, которую все граждане должны заплатить.

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