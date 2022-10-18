Лайфхак от Спыну: Заряжайте телефоны ночью, а не вечером (ВИДЕО)

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В рамках передачи на частном телеканале министр инфраструктуры и регионального развития обратился к жителям страны с просьбой экономить электроэнергию, особенно утром и вечером.

– Отключайте бытовые приборы, которыми вы не пользуетесь, заряжайте телефоны ночью, а не вечером. Мы – страна хозяйственников, и мы знаем, как экономить, когда этого требует ситуация, – сказал Андрей Спыну.

Напомним, на прошлой неделе тариф на электроэнергию для конечных потребителей вырос до 3 леев 15 банов.

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