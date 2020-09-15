Лаборатории НАОЗ смогут удвоить количество обрабатываемых за сутки тестов на COVID-19

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Три лаборатории Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) – в Бельцах, Кишинёве и Кагуле – получили расходные материалы для дальнейшей деятельности по диагностированию случаев COVID-19.

Пожертвование было предоставлено за счёт средств проекта “Здоровая жизнь: снижение бремени неинфекционных заболеваний”, финансируемого Швейцарским бюро по сотрудничеству и реализуемого Швейцарским институтом тропической медицины и общественного здравоохранения. Стоимость закупки, призванной укрепить потенциал лабораторий НАОЗ, составила 840 000 леев, передаёт ipn.md.

Согласно пресс-релизу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, пожертвованное вспомогательное оборудование и расходные материалы удвоят количество ежедневно исследуемых тестов в центральной лаборатории Кишинёва, а также в региональных лабораториях в Кагуле и Бельцах.

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