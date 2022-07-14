Квота в 50% отечественной продукции на прилавках будет отменена

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50-процентная квота для отечественной продукции на прилавках будет отменена. Соответствующий законопроект одобрен парламентом в первом чтении. По мнению Министерства экономики, которое является автором инициативы, это положение звучит красиво и патриотично, но оно противоречит международным обязательствам Республики Молдова и нарушает основополагающий принцип в сфере международной торговли.

Выступая на пленарном заседании парламента, госсекретарь Минэкономики Вадим Гумене заявил, что предлагаемый закон защитит малых производителей от неправомерных договорных условий и облегчит им размещение своей продукции в торговых сетях по всей стране. Предлагается обеспечить баланс переговорных возможностей и исключить недобросовестные торговые практики.

– Проект преследует несколько целей. Во-первых, речь идёт о приведении национального законодательства в соответствие с положениями Директивы №633 от 2019 года, в том числе об отмене квоты на размещение на прилавках, – сообщил чиновник.

По его словам, этот принцип воспроизведён во всех соглашениях о свободной торговле, подписанных Республикой Молдова, в том числе с Евросоюзом, Турцией и СНГ.

– Что было бы, говоря гипотетически, если бы этот принцип применяли все страны? По сути это приведёт к коллапсу международной торговли, когда каждый будет лоббировать отечественную продукцию. Фактически, мы рискуем поставить под угрозу экспорт агропродовольственной продукции на рынки наших партнёров. Эта норма не работает, потому что она нарушает нормы и обязательства стран, – отметил Вадим Гумене.

В ходе дебатов депутат от Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряк заявил, что целями правовых норм о квоте на прилавках являлись поддержка и продвижение отечественных производителей. В то же время парламентарий выразил недоумение в связи с тем, что правительство не занималось практическим внедрением этого закона, который действует с июля 2021 года.

В этой связи госсекретарь указал на отсутствие процедуры расчёта этих 50%, а также на то, что эта квота не помогает отечественным производителям.

– Абсолютно неверно считать, что эти 50% поддерживают отечественного производителя. Это спекуляции и неправда. В лучшем случае мы лоббируем крупных производителей, которые имеют возможность вести переговоры с коммерсантами и обеспечивать ту маржу прибыли, которая удовлетворяет коммерсантов. Мы же, напротив, своим законопроектом сильно упрощаем доступ в торговые сети малым производителям, – пояснил Вадим Гумене.

Проект был вынесен на голосование и поддержан в первом чтении 56 депутатами от партии “Действие и солидарность”. Против проголосовали депутаты БКС и “Шор”, сообщает ipn.md.

Инициатива должна быть рассмотрена и проголосована в окончательном чтении.

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