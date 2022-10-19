Квартиры в Кишинёве вновь подорожали

Цены на квартиры в Кишинёве выросли за последние месяцы. Так, в октябре средняя цена квадратного метра жилой площади превысила 900 евро, увеличившись на 5% по сравнению с сентябрем. Эксперты говорят, что рост цен обусловлен удорожанием кредитов, а также высокой инфляцией. В то же время специалисты отмечают, что на рынке недвижимости наблюдается сокращение числа сделок.

– В 2020 – 2021 годах у нас был слишком резкий рост цен и это напугало людей. Плюс в этом году появились ещё два нежелательных фактора: война в Украине, которая до сих пор обескураживает граждан, и второе – цена ипотеки и условия ипотечного кредитования стали намного больше. Население в этом году гораздо уязвимее, чем в предыдущие два года, – сказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

По данным агентов по недвижимости, в октябре цена квадратного метра жилой площади выросла почти на 30 евро по сравнению с предыдущим месяцем. В Кишинёве стоимость колеблется от 920 до 1200 евро. В настоящее время предложение превышает спрос на рынке. Однако объекты с привлекательной ценой иногда находят своих покупателей за 2-3 часа, передаёт trm.md.

– Самыми востребованными являются небольшие однокомнатные и двухкомнатные квартиры в новостройках. Но их трудно найти, потому что сейчас у нас нет толком новостроек, это значит, что последует рост цен. Если мы говорим о новых домах, то есть предложения от 920-930 евро за м2, если мы говорим о домах в старых домах, то на данный момент цена составляет около 1000-1200 евро, – отметил директор по продажам в компании недвижимости Евгений Цуркану.

Количество объектов недвижимости, купленных за счёт ипотечного кредита с начала текущего года, на 30% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2021 году в Республике Молдова было продано около 30 тысяч объектов недвижимости, что является абсолютным рекордом за последние 30 лет. 80% сделок с недвижимостью в стране регистрируются в муниципии Кишинёв.

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