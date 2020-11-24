Курсы валют на вторник: евро немного подрастёт

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Национальный банк Молдовы обнародовал значения основных валют в стране на 24 ноября.

Так, доллар будет стоить 17 леев 19 банов, что на бан выше по сравнению с предыдущим курсом. У евро – плюс 5 банов. Его стоимость сегодня составит 20 леев 46 банов.

Российский рубль будет стоить 22 бана. Румынский лей поднимется на 1 бан в цене и будет стоить 4 лея 19 банов, а украинская гривна – 60 банов.

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