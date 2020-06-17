Курс валют на среду: евро снова подскочил

Курс валют на среду: евро снова подскочил

Согласно официальному обменному курсу Национального банка Молдовы, евро и доллар прибавят в стоимости по отношению к молдавскому лею.

Так, в среду евро будет стоить 19 леев 51 бан, что на 14 банов больше, чем вчера. Доллар прибавит 2 бана и будет стоить 17 леев 24 бана.

Курс румынского лея повысится на 3 бана – до 4 леев и 3 банов. Российский рубль и украинская гривна будут стоить 24 и 64 бана соответственно.

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