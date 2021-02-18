Курсы валют на сегодня: евро значительно упал в цене

Курсы валют на сегодня: евро значительно упал в цене

Национальный банк Молдовы установил значения основных валют в стране на 18 февраля. 

Так, доллар будет стоить 17 леев 39 банов, что на бан больше, чем накануне. Евро, напротив, снизился в цене на 18 банов и будет стоить 20 леев 97 банов.

Украинская гривна осталась на своих позициях: её цена составляет 0,62 лея. Румынский лей упал на 3 бана – 4 лея 30 банов. Российский рубль стоит 23 бана.

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