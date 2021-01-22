Сколько будут стоить доллар и евро в пятницу и выходные

Сколько будут стоить доллар и евро в пятницу и выходные

Национальный банк Молдовы обнародовал курсы основных валют в стране на 22-24 января.

Доллар подрастёт на 4 бана и будет стоить 17 леев 45 банов. Евро поднимется на 10 банов. Его цена составит 21 лей 19 банов.

2 бана прибавит румынский лей – он будет стоить 4 лея 34 бана. Российский рубль сохранит прежнее значение – 23 бана. Стоимость украинской гривны также останется неизменной – 61 бан.

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