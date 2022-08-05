Курс валют на конец недели: евро продолжит снижаться

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Национальный банк Молдовы установил курс основных валют в стране на 5, 6 и 7 августа.

Сегодня и в предстоящие два дня доллар будет стоить на 3 бана меньше: 19 леев 30 банов. Евро тоже потеряет 3 бана. Его курс составит 19 леев 67 банов за единицу.

Румынский лей станет на бан дешевле – 3 лея 99 банов. Украинская гривна и российский рубль не изменятся – 52 бана и 31 бан соответственно.

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