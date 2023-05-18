Курс валют на 18 мая: евро продолжает снижаться

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Национальный банк Молдовы обнародовал значения основных валют на этот четверг.

Доллар подешевеет на 5 банов и будет стоить 17 леев 73 бана. Евро, в свою очередь, подешевеет на 17 банов. Его цена составит 19 леев 20 банов.

Румынский лей будет стоить 3 лея 87 банов за единицу. Цена украинской гривны и российского рубля составит 48 и 21 бан соответственно.

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