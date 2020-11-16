Курс валют: что станет с долларом и евро в начале недели

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Национальный банк Молдовы обнародовал курсы основных валют в стране на понедельник, 16 ноября.

Доллар станет дешевле на 4 бана. Его цена составит 17 леев 9 банов. Евро также немного понизится – до 20 леев 20 банов.

Румынский лей будет стоить в начале недели 4 лея 14 банов. Значения ещё двух валют останутся неизменными. Речь об украинской гривне и российском рубле: 60 банов и 22 бана соответственно.

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