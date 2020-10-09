Курсы валют: что станет с долларом и евро в конце недели

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Национальный банк Молдовы обнародовал курсы основных валют в стране на 9-11 октября.

Доллар станет дороже на 3 бана. Его цена составит 16 леев 93 бана. Евро прибавит ещё 4 бана, его стоимость – 19 леев 92 бана.

Румынский лей будет стоить в конце недели 4 лея 8 банов. Значения ещё двух валют останутся неизменными. Речь об украинской гривне и российском рубле: 59 банов и 21 бан соответственно.

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