Курс на понедельник: сколько будут стоить доллар, евро и другие валюты

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Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют в стране на 6 июля.

Доллар прибавит 4 бана. Сегодня его цена составит 17 леев 26 банов за единицу.

Минус 5 банов у евро. Он будет стоить 19 леев 38 банов.

Стоимость румынского лея составит 4 лея ровно – на 2 бана меньше, чем в выходные. Украинская гривна и российский рубль сохранят свои значения – 63 и 24 бана соответственно.

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