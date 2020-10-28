Курьёзный инцидент: водитель уехал с места аварии, вырвал аккумулятор из машины и спрятался дома

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Инцидент произошёл в селе Валя-Адынкэ в ночь на 28 октября. На автомобиле ВАЗ-2103 24-летний мужчина спускался по узкой просёлочной дороге. Он должен был уступить дорогу машине, направлявшейся вверх. Однако водитель, пренебрегая ПДД, продолжил движение и столкнулся с Volkswagen под управлением 36-летней автоледи.

Участники ДТП вызвали правоохранителей. Виновник аварии пояснил инспекторам, что в машине плохо работают тормоза. Когда водитель услышал, что должен пройти медосвидетельствование, решил сбежать. Воспользовавшись тем, что дорога не освещена, а правоохранители проводят замеры на месте ДТП, молодой человек сел в «Жигули» и уехал.

В полях инспекторы обнаружили машину с вырванным аккумулятором и проводкой. Нашли и нарушителя. Он прятался дома. Как выяснилось, молодой человек два года назад был лишён права управления за алкогольное опьянение. Срок наказания истёк, однако мужчина на пересдачу экзаменов не приходил.

Нарушителю грозит штраф и лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет.

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