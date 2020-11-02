Курьёзный инцидент: водитель покинул место ДТП, но опомнился и вернулся назад

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Авария произошла на одном из перекрёстков в Тирасполе. Водитель автомобиля Audi при повороте зацепил “Газель” и уехал с места аварии.

Вскоре молодой человек решил вернуться, пишет пресс-служба МВД ПМР. Как выяснили автоинспекторы, у 19-летнего нарушителя не было прав. Водительское удостоверение он никогда не получал, а Audi взял покататься у брата.

За оставление места ДТП нарушителю грозит штраф.

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