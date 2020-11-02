Курьёзный инцидент: водитель покинул место ДТП, но опомнился и вернулся назад

Курьёзный инцидент: водитель покинул место ДТП, но опомнился и вернулся назад

Авария произошла на одном из перекрёстков в Тирасполе. Водитель автомобиля Audi при повороте зацепил “Газель” и уехал с места аварии.

Вскоре молодой человек решил вернуться, пишет пресс-служба МВД ПМР. Как выяснили автоинспекторы, у 19-летнего нарушителя не было прав. Водительское удостоверение он никогда не получал, а Audi взял покататься у брата.

За оставление места ДТП нарушителю грозит штраф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md