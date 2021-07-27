Курьёзный инцидент в Бендерах: незнакомец уснул в чужой машине

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Подойдя утром к своему автомобилю, припаркованному во дворе многоквартирного дома, бендерчанин увидел в салоне незнакомца. Молодой человек мирно спал на переднем сиденье. Разбудить его не удалось. Хозяин Toyota вызвал милицию.

Личность молодого человека установили. Им оказался 21-летний житель села Тея. Пояснить правоохранителям, как он оказался в чужой машине, парень не смог. Накануне много выпил и часть событий вспоминал с трудом. Как выяснилось, сельчанин был в гостях у родственника. Вечер продолжил в компании новых приятелей.

Эксперт осмотрел замки на двери иномарки. Следов взлома не обнаружил. Как пояснил хозяин авто, в последнее время электронный замок не всегда срабатывал, двери могли остаться открытыми.

В салоне оказалась повреждена нижняя часть приборной панели. По факту умышленного повреждения имущества проводится доследственная проверка, пишет mvdpmr.org.

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