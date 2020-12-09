Курьёзный инцидент в Бельцах: пьяный вор вскрыл кассу, в которой было всего 2 лея, и уснул на месте преступления (ВИДЕО)

Курьёзный инцидент в Бельцах: пьяный вор вскрыл кассу, в которой было всего 2 лея, и уснул на месте преступления (ВИДЕО)

Мужчина был задержан. 

Злоумышленник разбил дверь магазина и вскрыл кассовый аппарат, пишет nordnews.md. Когда на место прибыли сотрудники охранной службы, они застали воришку спящим. 25-летний мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет источник.

Продавец магазина рассказала, что в кассе на момент кражи было всего 2 лея. Это не первый случай, когда житель Бельц нарушает закон. Тем же днём он пытался проникнуть в соседний магазин, а за полгода до этого с подельником украл кассовый аппарат из другого магазина.

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