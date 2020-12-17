Курьёзное ДТП: неизвестный протаранил трактором забор

Курьёзное ДТП: неизвестный протаранил трактором забор

Инцидент произошёл в Дубоссарах. Трактор с бетономешалкой повредил забор жилого дома. Кто был за рулём – пока не ясно.

Правоохранителей вызвали строители. По их словам, вся бригада ушла на обед, а присматривать за строительной техникой остался один из рабочих. Он сообщил, что к бетономешалке подъехал автомобиль, из него вышел человек, сел в спецтехнику и на ней влетел в забор, а затем срочно скрылся с места аварии на своей машине, пишет пресс-служба МВД ПМР.

По данному происшествию проводится разбирательство, устанавливается виновник ДТП.

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