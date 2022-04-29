Курьёз на границе: украинец “обзавёлся” семьёй и детьми за 1000 долларов

Курьёз на границе: украинец “обзавёлся” семьёй и детьми за 1000 долларов

Гражданин Украины незаконно получил документы о браке и наличии трёх детей, чтобы пересечь границу.

Инцидент задокументировали накануне в пункте пропуска “Паланка-Маяки-Удобное”. 30-летний гражданин соседней страны попросил убежища в Республике Молдова.

В ходе проверки у мужчины обнаружили справку о составе семьи и 3 нотариально заверенные ксерокопии свидетельств о рождении детей. Украинец признался, что за получение поддельных документов заплатил 1000 долларов США.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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