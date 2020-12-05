Курил в постели: в результате пожара погиб пенсионер

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Возгорание произошло в одном из жилых домов Авдармы.

В результате погиб хозяин домовладения, 78-летний мужчина. Основной версией пожара является неосторожное обращение с огнём при курении – загорелась кровать, на которой лежал пенсионер, пишет gagauzinfo.md. Расследование случившегося продолжается.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и помнить, что соблюдение противопожарных правил значительно уменьшает риск инцидентов.

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