Курил в постели: тираспольчанин едва не сгорел в собственной квартире

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Жители дома в Тирасполе почувствовали запах дыма из квартиры на третьем этаже. Внутри мог находиться мужчина. Соседи вызвали пожарных.

Прибывшие спасатели взломали запертую дверь. В комнате на кровати был найден 40-летний хозяин: в его ногах тлело одеяло. Мужчину передали врачам “скорой”, его жизни ничего не угрожает, пишет mvdpmr.org.

На кровати были найдены признаки недавнего тления. Рядом стояло ведро с водой. Судя по всему, мужчине уже приходилось тушить огонь самостоятельно.

Инспекторы выясняют причину происшествия. Среди возможных версий – неосторожность при курении. В комнате были найдены разбросанные окурки.

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