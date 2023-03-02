Курил в постели: отмечавший день рождения мужчина едва не сгорел в своей квартире

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На пульт пожарной охраны города Григориополь поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в многоэтажном доме.

На место происшествия выехал пожарный расчёт. Огнём были уничтожены кровать и кресло, стены в квартире были закопчены.

В одной из комнат обнаружили 57-летнего мужчину, его передали врачам скорой помощи. Впоследствии пострадавшего доставили в реанимацию с ожогами 50% тела, пишет mvdpmr.org.

Как оказалось, утром соседка услышала, что мужчина стучит в стену. Зайдя к нему в квартиру, увидела, что вся квартира окутана густым дымом. Женщина вызвала пожарных и “скорую”.

Инспекторы установили: накануне мужчина отмечал день рождения, сильно выпил и курил прямо в квартире. Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

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