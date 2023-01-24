Курил в постели: непотушенная сигарета привела к гибели мужчины

Курил в постели: непотушенная сигарета привела к гибели мужчины

В службу спасения позвонил житель одной из пятиэтажек в Тирасполе. Мужчина рассказал: из соседней квартиры на первом этаже идёт дым.

Дверь в квартиру была закрыта, поэтому пожарные приняли решение попасть внутрь через окно. Полностью ликвидировать пожар удалось за 30 минут. В комнате спасатели обнаружили тело 57-летнего мужчины, пишет mvdpmr.org.

Инспекторы выяснили: мужчина в квартире проживал один, курил прямо в комнате. Причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём при курении.

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