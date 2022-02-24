Курил в кровати: пожарные вытащили рыбничанина из огня

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Жители общежития в Рыбнице сообщили о задымлении в комнате на третьем этаже. На балконе пожарные увидели хозяина и помогли ему спуститься на улицу.

У мужчины была порезана рука. В больнице врачи оказали необходимую помощь и отпустили его домой.

Пожарные за считанные минуты сбили пламя. Инспекторам 64-летний мужчина признался, что пришёл домой в сильном алкогольном опьянении. Закурил на кровати, сигарета упала на пол, загорелись личные вещи. Увидев пламя, пенсионер успел лишь выбежать на балкон, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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