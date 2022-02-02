Курил в доме: в результате пожара погиб мужчина

Курил в доме: в результате пожара погиб мужчина

Возгорание произошло в селе Гиска. В частном доме загорелась летняя кухня, обрушилось потолочное перекрытие.

На месте происшествия работали два пожарных расчёта. В помещении обнаружили тело 53-летнего мужчины. Он проживал в доме и присматривал за участком. Накануне к нему зашёл друг, а на следующий день обнаружил кухню горящей, пишет mvdpmr.org.

Инспекторы осмотрели место пожара, на полу было множество окурков. Рассматривается версия неосторожности при курении.

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