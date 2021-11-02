“Курьера” с фальшивым документом поймали на границе

“Курьера” с фальшивым документом поймали на границе

У водителя микроавтобуса рейса Молдова-Ирландия во время пограничного контроля нашли фальшивое удостоверение личности, выданное якобы властями Румынии. Мужчина пояснил, что ничего не знал о документе, потому что он не проверял посылку, в которой находился паспорт. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент произошёл сегодня на КПП “Кагул”. За рулём рейсового микроавтобуса находился 31-летний житель Кишинёва. Во время проверки в одной из посылок был обнаружен фальшивый документ. Его должны были получить в Дублине.

Поддельное удостоверение личности было изъято и отправлено на экспертизу. Водителю грозит уголовная ответственность.

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