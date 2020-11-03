Курение в постели едва не стоило тираспольчанину жизни

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Накануне вечером в жилом доме в Тирасполе произошёл пожар. В квартире 56-летнего мужчины загорелась кровать.

Дым почувствовали соседи. Они же вызвали пожарных и помогли хозяину выйти из задымлённого помещения, пишет novostipmr.com.

В течение часа пожар был ликвидирован. В квартире сгорел диван и закоптились стены.

Виной случившемуся – курение в постели в состоянии алкогольного опьянения. В комнате эксперты обнаружили множество разбросанных окурков.

Расследование инцидента продолжается.

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