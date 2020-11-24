Курение привело к трагедии: при пожаре погиб мужчина

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Возгорание произошло в одном из многоквартирных домов в Бендерах.

Ранним утром едкий запах гари почувствовала соседка снизу. Женщина поднялась наверх в поисках источника пожара. Дверь в горевшую квартиру была не заперта. Оттуда валил густой дым, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Пожарный расчёт прибыл на вызов в считаные минуты, однако хозяина спасти не удалось. Тело 64-летнего мужчины обнаружили в одной из комнат.

По словам соседей, погибший был инвалидом, с трудом передвигался. Основная версия пожара – курение в постели.

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