Курение на балконах может быть запрещено в Молдове

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Курение на балконах жилых домов и в помещениях, где находятся несовершеннолетние и беременные женщины, будет запрещено. Законопроект, направленный на реализацию протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, одобрен сегодня парламентской Комиссией по социальной защите, здравоохранению и семье.

Законодательная инициатива была разработана комиссией в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Национальным агентством общественного здоровья, Министерством финансов, Таможенной службой и Государственной налоговой службой, передает moldpres.md.

Авторы предлагают ввести в законодательство некоторые новые понятия: табак для курительных трубок; никотин; смола; токсичность; новый сопутствующий товар; импорт табачных изделий или сопутствующих изделий; импортер табачных изделий или сопутствующих изделий; единица розничной торговли; конфискация; доставка под наблюдением; незаконная торговля и т. д.

Проект регулирует права и обязанности по импорту табака и сопутствующих изделий, а также запреты. Закон дополнен специальной статьей о Государственном реестре оборудования для производства табачных изделий, который будет вести Национальное агентство общественного здоровья. При этом вводятся требования по нотификации новых табачных изделий, в том числе электронных сигарет, а также требования к сопутствующим изделиям с указанием содержания количества никотина, максимального объема картриджей и баков электронных сигарет и т.д.

Важный пункт касается защиты от воздействия табачного дыма путем запрета курения на балконах жилых домов (квартир, общежитий), в местах общего пользования общежитий и в домах, где находятся несовершеннолетние и беременные женщины.

Кроме того, регулируется уголовная ответственность за изготовление, оборот и использование фальшивых акцизных марок. Штрафы за изготовление с целью выпуска в обращение фальшивых акцизных марок, для маркировки подакцизных товаров будут варьироваться от 125 000 леев (около 6 250 евро) до 250 000 леев.

Авторы предлагают ввести в действие новые положения в течение 12 месяцев со дня публикации в «Официальном мониторе».

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