Купили фальшивые права: двух нарушителей выявили на пограничном контроле

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Сотрудники Пограничной полиции обнаружили два водительских удостоверения с признаками подделки.

Сегодня утром к пункту пропуска “Скуляны” подъехал 37-летний житель Унгенского района. Мужчина направлялся в Германию. При проверке в его портмоне нашлись поддельные водительские права. Мужчина рассказал, что оформил документ за границей 3 года назад, заплатив за него 200 евро.

Ещё одно фальшивое водительское удостоверение нашли у гражданина Украины на КПП “Крива”. Мужчина признался, что купил права за 200 долларов.

Оба документа были отправлены на дополнительную экспертизу.

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