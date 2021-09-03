“Купил” телефон в кредит по ложным данным: жителю столицы “светит” тюремный срок (ВИДЕО)

“Купил” телефон в кредит по ложным данным: жителю столицы “светит” тюремный срок (ВИДЕО)

Сотрудники инспектората полиции сектора Буюканы задержали 30-летнего мужчину, который мошенническим путём нанёс компании по предоставлению услуг мобильной связи ущерб в размере 22 тыс. леев. 

По данным пресс-службы столичной полиции, подозреваемый при заключении контракта на приобретение телефона Samsung на кредитной основе намеренно указал ложные данные. Во время допроса мужчина признал свою вину и сообщил, что уже продал телефон клиенту, которого нашёл по объявлению.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере до 42 500 леев, исправительные работы на срок от 120 до 240 часов или до 3 лет лишения свободы.

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