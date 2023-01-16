Купил права за 500 евро: на границе поймали нарушителя

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Инцидент произошёл накануне на КПП “Кагул”.

По данным Пограничной полиции, к линии контроля в сторону выезда из Молдовы подъехал автомобиль, зарегистрированный в Германии, за рулём которого находился 36-летний мужчина с двойным гражданством (Молдовы и Румынии). Во время проверки выяснилось, что его водительское удостоверение, выданное якобы польскими властями, сфальсифицировано. Мужчина признался, что купил права за 500 евро.

Документ был изъят. Водителю разрешили пересечь границу на основании молдавского водительского удостоверения.

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