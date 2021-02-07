Купил права за 300 евро, чтобы трудоустроиться в Германии: молдаванину грозит уголовное наказание

Купил права за 300 евро, чтобы трудоустроиться в Германии: молдаванину грозит уголовное наказание

Фальшивый документ выявили сегодня утром на КПП “Скулень”. За рулём автомобиля, зарегистрированного в Германии, находился 24-летний уроженец Каларашского района. 

Мужчина признался, что документ купил за 300 евро в Германии, чтобы устроиться на хорошую работу. Оформить права ему помог посредник, с которым он познакомился в интернете.

Фальшивку изъяли и отравили на экспертизу. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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