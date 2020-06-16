Купил права в интернете. Житель Глодян попался пограничникам

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Жителю Глодянского района грозит уголовная ответственность за хранение поддельного водительского удостоверения. Фальшивый документ был обнаружен вчера пограничниками на КПП “Скулень”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, к линии контроля в сторону въезда в страну подъехал автобус рейса Германия-Молдова. В нём в качестве пассажира находился 28-летний гражданин Молдовы. Мужчина подозрительно себя вёл во время контроля, поэтому пограничники приняли решение провести дополнительную проверку, в результате которой в кошельке пассажира было найдено поддельное молдавское водительское удостоверение.

На дознании молодой человек сообщил, что в марте 2019 года он связался через соцсети с неизвестным человеком, который помог ему получить права за 600 евро. Фальшивый документ был изъят и отправлен на экспертизу. Нарушителю грозит штраф в размере до 650 условных единиц, исправительные работы на срок от 150 до 200 часов или до 2 лет лишения свободы.

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