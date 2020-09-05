Купил права после неудачных попыток получить их: на границе попался нарушитель с подделкой

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Гражданин Молдовы предъявил поддельные водительские права в пункте пропуска “Тудора”. Как выяснилось, документ мужчина “купил” за 300 долларов.

Инцидент зарегистрировали 4 сентября. Житель Дубоссар за рулём автомобиля Audi намеревался пересечь молдо-украинскую границу. В ходе проверок в предъявленных водительских правах обнаружили признаки фальсификации. 22-летний мужчина заявил, что трижды пытался сдать экзамен в автошколе, но не смог, и поэтому решил “купить” права.

Поддельный документ изъяли и отправили на экспертизу. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

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