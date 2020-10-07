Купил права и ездил: водитель с “липой” попался инспекторам

Купил права и ездил: водитель с “липой” попался инспекторам

В Рыбнице автоинспекторы остановили грузовой автомобиль Mercedes. За несоблюдение ПДД 29-летний водитель был привлечён к административной ответственности.

Подлинность одного из предъявленных документов вызвала сомнение. Мужчина пояснил, что сдать экзамен на право управления транспортным средством не мог. Поэтому, пишет mvdpmr.org, он обратился за помощью к товарищу, который посоветовал купить документ.

Права были изъяты и направлены на экспертизу. За использование заведомо подложного документа предусмотрено наказание.

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