Купил права и ездил: инспекторы поймали водителя с фальшивкой

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На трассе Рыбница-Броштяны автоинспекторы остановили автомобиль Toyota. Водитель, 21-летний житель села Ержово, предъявил удостоверение, подлинность которого при визуальном осмотре вызвала сомнение.

Как выяснилось, мужчина приобрёл поддельный документ в Польше, когда был на заработках. О том, что ездил за рулём, не имея на то права, знал: не хотел тратить время на обучение в автошколе.

Водительское удостоверение было изъято и направлено на экспертизу, пишет mvdpmr.org. За использование заведомо подложного документа мужчине может грозить штраф, обязательные работы от 180 до 240 часов, либо срок до двух лет.

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