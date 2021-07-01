Купил машину, но не проверил документы: пограничники изъяли у мужчины Mercedes

Купил машину, но не проверил документы: пограничники изъяли у мужчины Mercedes

Накануне сотрудники Пограничной полиции остановили на трассе автомобиль с болгарскими номерами. Водителя попросили предъявить документы.

В результате в документе о прохождении техосмотра были обнаружены признаки подделки. 29-летний водитель рассказал, что купил Mercedes в начале июня, но документы не проверил.

Транспортное средство было изъято до выяснения всех обстоятельств случившегося.

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