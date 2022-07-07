Купил документ на Центральном рынке: на границе поймали нарушителя

Купил документ на Центральном рынке: на границе поймали нарушителя

Двое граждан Молдовы попались на границе с фальшивыми документами. Инциденты были зарегистрированы накануне на КПП “Костешть”. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, в первом случае пассажир автобуса рейса Молдова-Франция, 21-летний житель Дубоссар, предъявил проездные документы. В ходе проверки пограничники выяснили, что удостоверение личности, выданное якобы румынскими властями, сфальсифицировано. Молодой человек признался, что купил документ через посредников на Центральном рынке Кишинёва за 250 евро.

Во втором случае был задокументирован 24-летний житель Сорок, которые ехал в Германию на микроавтобусе. У него нашли фальшивое молдавское водительское удостоверение. Мужчина признался, что получил документ незаконно, заплатив за него 100 евро.

Фальсификаты были изъяты и направлены на экспертизу. Нарушителям грозит уголовная ответственность.

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