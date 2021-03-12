Купил фальшивые права за тысячу евро: на границе поймали нарушителя

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Гражданина Молдовы задержали на границе после того, как обнаружили при нём фальшивое водительское удостоверение. Мужчина рассказал, что купил документ у иностранца за 1 000 евро.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, к пропускному пункту подъехал автомобиль Mercedes E220. В нём в качестве пассажира находился 23-летний житель Яловен. В ходе проверки при нём было обнаружено водительское удостоверение с признаками фальсификации. Мужчина признался, что купил документ за 1 000 евро, но “продавец” заверил его в том, что права оригинальные.

Все обстоятельства инцидента выясняются. Нарушителю грозит уголовное наказание.

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