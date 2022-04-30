Купил через соцсети фальшивый документ: на границе поймали нарушителя

Купил через соцсети фальшивый документ: на границе поймали нарушителя

Фальшивое удостоверение личности, выданное якобы румынскими властями, было обнаружено молдавскими пограничниками. Гражданин Молдовы купил документ, чтобы проще попасть в ЕС.

Инцидент был зарегистрирован накануне на КПП “Костешть”. Свои документы на контроль предъявил 22-летний гражданин Молдовы, пассажир автобуса рейса Молдова-Чехия. Пограничники во время проверки нашли в кошельке мужчины и румынское удостоверение личности с признаками фальсификации.

Нарушитель пояснил, что купил документ за 3300 леев у неизвестного человека, которого нашел в социальных сетях. Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md