Купил через соцсети фальшивый документ: на границе поймали нарушителя

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Фальшивое удостоверение личности, выданное якобы румынскими властями, было обнаружено молдавскими пограничниками. Гражданин Молдовы купил документ, чтобы проще попасть в ЕС.

Инцидент был зарегистрирован накануне на КПП “Костешть”. Свои документы на контроль предъявил 22-летний гражданин Молдовы, пассажир автобуса рейса Молдова-Чехия. Пограничники во время проверки нашли в кошельке мужчины и румынское удостоверение личности с признаками фальсификации.

Нарушитель пояснил, что купил документ за 3300 леев у неизвестного человека, которого нашел в социальных сетях. Обстоятельства инцидента выясняются.

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