Купил автомобиль в Польше, а он оказался ворованным: у молдаванина на границе изъяли Lexus (ФОТО)

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Lexus стоимостью более 200 тысяч леев, за рулём которого находился гражданин Молдовы, остановили на румынской таможне. Как выяснилось, транспортное средство числилось в угоне.

В ходе проверок пограничники обнаружили, что автомобиль разыскивали власти Италии и Швейцарии, пишет unimedia.info.

40-летний водитель рассказал, что купил машину в феврале этого года в Польше, воспользовавшись услугами сайта по продаже автомобилей.

Lexus был конфискован до установления всех обстоятельств инцидента.

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