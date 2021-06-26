Купаться разрешено. Морская вода на пляжах Одессы соответствует норме

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Специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины провели лабораторные исследования морской воды, пробы которой были отобраны в определённых контрольных точках Одессы.

Отмечается, что по результатам лабораторных исследований, морская вода соответствует санитарно-микробиологическим показаниям во всех точках, передаёт on.od.ua.

– На 22 пляжах Одессы и Одесской области, которые имеют официальный статус, было отобрано 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 50 проб морской воды на санитарно-химические показатели. Все исследованные пробы морской воды соответствовали гигиеническим требованиям, — говорится в сообщении ведомства.

В то же время в Хаджибейском лимане под Одессой наблюдается массовая гибель креветок, вызванная, судя по оценке специалистов, резким повышением температуры и нехваткой кислорода в водоёме вследствие размножения сине-зелёных водорослей.

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