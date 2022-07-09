Купался в бассейне в нетрезвом состоянии: в Бутучанах погиб мужчина

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Трагедия произошла недалеко от села Бутучаны Рыбницкого района. Прибывшие на место правоохранители выяснили: 58-летний мужчина утром выпивал вместе с соседом. Ближе к обеду попросил приятеля отвезти его на насосную станцию, где работал слесарем.

Его коллега, 62-летний механик, рассказал, что сельчанин был с явными признаками опьянения: от него исходил запах алкоголя, его речь была несвязной. В таком состоянии мужчина решил искупаться в бассейне станции. В холодной воде он находился около 20 минут. Когда приятель, который его привёз, попросил выйти, в ответ мужчина в очередной раз нырнул и пропал на глубине.

Товарищ бросился на помощь. С работником станции вытащил тело на берег. Попытки оказать первую помощь не увенчались успехом. Мужчины позвонили в “скорую”. Прибывшие врачи констатировали смерть 58-летнего жителя села Бутучаны. От чего он умер, установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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