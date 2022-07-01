Кунецки: На премии и здание посольства в Париже деньги нашли, а 100 леев пенсионерам на хлеб – нет (ВИДЕО)

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В разгар кризиса Министерство финансов решило выделить 348 млн леев на предоставление премий персоналу некоторых госучреждений. Десятки миллионов леев пошли на ремонт зданий и на приобретение техники. Даже на покупку офиса посольства Молдовы в Париже нашли 170 млн леев, отметила с парламентской трибуны депутат ПСРМ Татьяна Кунецки, тогда как 100 леев на компенсации пенсионерам в связи с ростом цен на хлеб изыскать не удалось.

Она назвала неоправданными многие расходы. С одной стороны, отметила Кунецки, правительство и Министерство финансов жалуются на кризис и говорят о необходимости экономить, с другой – деньги зачастую тратят там, где в этом нет крайней нужды. Депутат ПСРМ обратила внимание и на то, что на фоне всех этих проблем непрерывно растёт и внутренний, и внешний долг Молдовы.

Подводя итог, Татьяна Кунецки отметила, что у Министерства финансов нет стратегии долгосрочного развития страны, и выразила надежду на то, что такой документ всё-таки будет разработан.

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