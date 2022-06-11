“Культурный диалог с кишинёвцами”: какие культурные мероприятия пройдут в эти выходные

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Примария организует в этот уикенд, 11 и 12 июня, ряд культурных мероприятий в рамках муниципального проекта “Культурный диалог с кишинёвцами”.

В субботу в 11:00 в сквере на ул. Миорица, 3/2 пройдёт культурно-художественное мероприятие под названием “Ziua folclorului”. Также можно будет посетить творческую мастерскую “Tradițiile și obiceiurile care mă reprezintă”.

В сквере “Сармизеджетуса” состоится мероприятие под названием “Botanica – baștina mea”.

На Чеканах, в сквере на ул. Алеку Руссо, 57, пройдёт мероприятие “Vacanța de vis”.

В воскресенье в 11:00 в парке “Алунелул” на ул. Каля Ешилор организуют культурное мероприятие под девизом “Duminica Mare”. А в сквере у Мемориального комплекса “Сынам Родины – вечная память” на Рышкановке состоится культурно-художественное мероприятие “Copilărie – leagăn de dor”.

В сквере “Василий Докучаев” пройдёт благотворительное мероприятие “Donăm ca să salvăm”, а на аллее проспекта Мирча чел Бэтрын, у Солнечного дерева, состоится художественное выступление “Star muzical”.

Подобные культурные мероприятия будут проходить в различных секторах столицы по выходным дням до конца июня.

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